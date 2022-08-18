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19 минут назад

53-летняя супермодель показала кардинальные изменения

Мира Маркина

Датская супермодель Хелена Кристенсен активно ведет страницы в соцсетях. Недавно звезда девяностых рассказала, что решила сменить имидж и в подтверждение опубликовала снимок с новой стрижкой.

53-летняя супермодель показала кардинальные изменения
Фото: СоцсетиСоцсети

Хелена Кристенсен решила избавиться от длинных до талии волос. В этом ей помогла племянница. На снимке Хелена предстала с каре в розовом купальнике-бандо.

Подписчики Кристенсен пришли в восторг, сравнив снимки “до” и “после”. Многие из них отметили, что модели подошла бы любая длина волос или стрижка. А некоторые фолловеры звезды подчеркнули, как великолепно выглядит Хелена для своих 53 лет.

Ранее мы писали о секретах красоты, которых придерживается 70-летняя экс-модель Playboy Энджи Бест. И выглядит при этом потрясающе!

Звёзды,Хелена Кристенсен,
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