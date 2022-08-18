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2 часа назад

Тренер Виктории Бекхэм раскрыл секреты стройности звезды

Lenta.ru

Тренер британской певицы, модели и дизайнера Виктории Бекхэм Бобби Рич раскрыл секреты стройности своей знаменитой клиентки. Об этом пишет The Sun.

Тренер Виктории Бекхэм раскрыл секреты стройности звезды
Фото: Лента.руЛента.ру

Фитнес-инструктор рассказал, что экс-участница группы Spice Girls тренируется пять раз в неделю, при этом не отменяет занятия даже во время отпуска и путешествий.

«В работе с Викторией я применяю методики, которые использовал раньше, готовясь к соревнованиям. В персональную программу я включаю и силовые, и функциональные техники, например, приседания, отжимания и выполняемые со штангой рывки», — объясняет Рич.

Во время каждой тренировки Бекхэм сжигает около 600 калорий. На данный момент звезда также работает над мобильностью и подвижностью суставов при помощи специального комплекса движений с использованием собственного веса тела, эспандеров и утяжелителей.

«Виктория — отличный пример последовательности и ответственности. Она тренируется усердно, но с умом», — подытожил наставник знаменитости.

В июле Виктория Бекхэм раскрыла секрет, с помощью которого ей удается оставаться в форме. Звезда отметила, что в ее рационе много «полезных жиров», поскольку она регулярно ест рыбу, авокадо и орехи.

Звёзды,Виктория Бекхэм,
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