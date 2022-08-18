Седокова подарила Тимме породистого щенка на день рождения

Анна Седокова вместе с мужем Янисом Тиммой отпраздновали день рождения баскетболиста 2 июля, и только сейчас певица рассказала, какой подарок преподнесла.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Седокова видела, как ее муж грустит из-за умершей около года назад собаки Мамбы. Она и сама тяжело переживала утрату, и потому решила выбрать щенка, который был бы похож на прошлого члена семьи.

«Когда не стало Мамбы, в нашей семье и сердцах образовалась большая пустота. Не было ни дня, когда мы его не вспоминали. Не было ни дня, когда я не видела мужа, рассматривающего фото щенков»,

- написала Анна в соцсетях.

После того, как Янис признался, что Мамба была для него другом, Анна решилась. Найти похожего щенка было трудно, но у нее получилось.