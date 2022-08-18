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47 минут назад

Алсу показала себя без макияжа и укладки

Мария Иглина

Певица Алсу поделилась с подписчиками снимком, на котором показала себя без макияжа и укладки. Фото артистка опубликовала в своих социальных сетях.

Алсу показала себя без макияжа и укладки
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"Я очень люблю ухоженную и сияющую кожу. Тем более сияние – не просто тренд, а главный маркер здоровой и молодой кожи. Поэтому для естественного сияния, в первую очередь, важно эффективное ежедневное очищение",

– подписала снимок Алсу.

Селфи артистки восхитило пользователей, многие из них отметили, как молодо она выглядит для своих 39 лет:

"Как приятно видеть такую красоту без макияжа", "Выглядите потрясающе", "Красиво, когда такая гладкая кожа без макияжа", "Молодая и прекрасная".

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