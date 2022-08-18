Алсу показала себя без макияжа и укладки

Певица Алсу поделилась с подписчиками снимком, на котором показала себя без макияжа и укладки. Фото артистка опубликовала в своих социальных сетях.
"Я очень люблю ухоженную и сияющую кожу. Тем более сияние – не просто тренд, а главный маркер здоровой и молодой кожи. Поэтому для естественного сияния, в первую очередь, важно эффективное ежедневное очищение",
– подписала снимок Алсу.
Селфи артистки восхитило пользователей, многие из них отметили, как молодо она выглядит для своих 39 лет:
"Как приятно видеть такую красоту без макияжа", "Выглядите потрясающе", "Красиво, когда такая гладкая кожа без макияжа", "Молодая и прекрасная".