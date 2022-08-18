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57 минут назад

Стилист Риты Оры показала свадебное платье, в котором певица тайно вышла замуж

Газета.Ru

Стилист Мариэль Хенн опубликовала фотографию певицы Риты Оры в свадебном платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Стилист Риты Оры показала свадебное платье, в котором певица тайно вышла замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

9 августа британская певица Рита Ора и новозеландский режиссер Тайка Вайтити тайно поженились в Лондоне. Певица признавалась, что не готова делиться такими трогательными моментами с общественностью.

Спустя две недели стилист Мариэль Хенн, которая одевает многих знаменитостей, в том числе Дженнифер Лопес и Алессандру Амбросио, опубликовала фотографию Риты Оры в белоснежном платье. По всей видимости, в наряде со стразами и акцентными воланами на плечах от Prada, она выходила замуж за Тайка Вайтити.

В комментариях пользователи социальных сетей убеждены, что образ певицы был сделан Prada специально для тайной церемонии: «Восхитительно красивая невеста», «Точно ангел в белоснежном платье», «Идеальный образ для свадьбы», «Выглядишь шикарно. Ждем вторую свадьбу и фотографии с нее».

Слухи о том, что 31-летняя Рита Ора и 46-летний Тайка Вайтити стали мужем и женой, появились еще 5 августа, когда продюсер в соцсетях случайно показал кольцо на безымянном пальце. Для режиссера этот брак стал вторым, от первой жены Челси Уинстэнли у него есть две дочери — Те и Матева. Рита Ора ранее не была замужем, детей у певицы пока нет.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что певица Рита Ора стала лицом модного бренда Prada.

Звёзды,Рита Ора,Дженнифер Лопес,
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