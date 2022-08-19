СМИ: Брэд Питт встречается с моделью на 27 лет моложе себя

Близкие к знаменитостям источники сообщают, что Питт и Ратаковски часто проводят время в компании друг друга. Так очевидец одной из таких встреч выложил соответствующий снимок в соцсетях, чем вызвал бурю в СМИ. На опубликованной фотографии актер и модель обедают в одном из парижских ресторанов. В другой раз пару заметили в баре в Нью-Йорке.