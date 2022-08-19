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40 минут назад

СМИ: Брэд Питт встречается с моделью на 27 лет моложе себя

Мира Маркина

Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с американской моделью и дизайнером Эмили Ратаковски. Об этом пишет издание Glamour Германия.

СМИ: Брэд Питт встречается с моделью на 27 лет моложе себя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Близкие к знаменитостям источники сообщают, что Питт и Ратаковски часто проводят время в компании друг друга. Так очевидец одной из таких встреч выложил соответствующий снимок в соцсетях, чем вызвал бурю в СМИ. На опубликованной фотографии актер и модель обедают в одном из парижских ресторанов. В другой раз пару заметили в баре в Нью-Йорке.

Сами селебрити никак не комментируют эти слухи.

Ранее мы рассказывали, почему Анджелина Джоли подала заявление в полицию на бывшего мужа.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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