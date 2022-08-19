МакSим показала отца, победившего рак

Российская певица Марина Абросимова (выступающая под псевдонимом МакSим) опубликовала в личном блоге фото с отцом, который в 2021 году победил рак.

Фото: Соцсети Соцсети

Сергей Орефьевич узнал о заболевании, когда рак развился до IV стадии. Четыре года назад артистка рассказала, что ее отцу пришлось пройти 18 курсов химиотерапии, а также 27 – облучения. И лечение принесло результаты. Три года спустя Сергею Абросимову сообщили, что болезнь отступила.

Певица редко публикует фотографии и видео, на которых запечатлены члены ее семьи. Отчасти поэтому фолловеры артистки бурно восприняли новый пост. В комментариях подписчики звезды поблагодарили Сергея Орефьевича за дочь. Многие оказались тронуты нежными отношениями между Мариной и ее папой.

Известно, что семья артистки живет в Казани. Отец Марины Абросимовой занимается развитием своей автомастерской.