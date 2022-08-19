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5 часов назад

МакSим показала отца, победившего рак

Мира Маркина

Российская певица Марина Абросимова (выступающая под псевдонимом МакSим) опубликовала в личном блоге фото с отцом, который в 2021 году победил рак.

МакSим показала отца, победившего рак
Фото: СоцсетиСоцсети

Сергей Орефьевич узнал о заболевании, когда рак развился до IV стадии. Четыре года назад артистка рассказала, что ее отцу пришлось пройти 18 курсов химиотерапии, а также 27 – облучения. И лечение принесло результаты. Три года спустя Сергею Абросимову сообщили, что болезнь отступила.

Певица редко публикует фотографии и видео, на которых запечатлены члены ее семьи. Отчасти поэтому фолловеры артистки бурно восприняли новый пост. В комментариях подписчики звезды поблагодарили Сергея Орефьевича за дочь. Многие оказались тронуты нежными отношениями между Мариной и ее папой.

Известно, что семья артистки живет в Казани. Отец Марины Абросимовой занимается развитием своей автомастерской.

Ранее мы писали о том, что Наталья Ветлицкая удивила фанатов неожиданной фотографией единственной дочери.

Звёзды,Сергей Абросимов,Наталья Ветлицкая,
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