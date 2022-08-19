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2 часа назад

Евангелиста снялась для Vogue после неудачной операции

Lenta.ru

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки британской версии журнала Vogue после изуродовавшей ее операции. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Евангелиста снялась для Vogue после неудачной операции
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

57-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии для сентябрьского номера. Знаменитость запечатлели в нарядах таких люксовых марок, как Chanel, Fendi и Alexandre Vauthier. На размещенных снимках звезда подиумов позирует в плащах, косынках и шляпах красного и розового цвета, а также с цветочным и леопардовым принтом.

В интервью с изданием Евангелиста призналась, что в обычной жизни ее лицо выглядит иначе, чем на фотографиях. По словам манекенщицы, к съемке ее готовила известная визажистка и основательница одноименного бренда косметики Пэт Макграт. В частности, чтобы визуально скрыть последствия неудачно проведенной липосакции, мастер использовала специальные ленты и резинки.

«Мои челюсть и шея не выглядят так в реальной жизни. Но не могу же я везде ходить с тейпами и резинками. Я пытаюсь любить себя такой, какая есть», — заявила знаменитость.

Звёзды,Линда Евангелиста,Chanel,
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