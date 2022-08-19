Евангелиста снялась для Vogue после неудачной операции

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки британской версии журнала Vogue после изуродовавшей ее операции. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

57-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии для сентябрьского номера. Знаменитость запечатлели в нарядах таких люксовых марок, как Chanel, Fendi и Alexandre Vauthier. На размещенных снимках звезда подиумов позирует в плащах, косынках и шляпах красного и розового цвета, а также с цветочным и леопардовым принтом.

В интервью с изданием Евангелиста призналась, что в обычной жизни ее лицо выглядит иначе, чем на фотографиях. По словам манекенщицы, к съемке ее готовила известная визажистка и основательница одноименного бренда косметики Пэт Макграт. В частности, чтобы визуально скрыть последствия неудачно проведенной липосакции, мастер использовала специальные ленты и резинки.