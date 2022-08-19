Кади обвинил Уэста в попытках испортить его ментальное здоровье

Хип-хоп-артист пожаловался на травлю и рассказал, что Уэст всячески старается «сделать ему неприятно». «Вы знаете, каково это — просыпаться однажды, заглядывать в социальные сети, и видеть, что ты в тренде, потому что кто-то говорит о тебе какое-то дерьмо?» А потом этот человек отправляет троллей в ваш Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») и Twitter», — спросил Кади.