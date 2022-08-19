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1 час назад

Киркоров восхитился "эстетикой обнаженных артистов" на шоу в США

Газета.Ru

Музыкант Филипп Киркоров в своем Instagram поделился впечатлениями от шоу знаменитого цирка Cirque du Soleil в Лас-Вегасе.

Киркоров восхитился "эстетикой обнаженных артистов" на шоу в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Каждый раз смотрю на шоу великолепного цирка, здесь есть все от тонкой режиссуры до проникновенных хитов группы Beatles",

- написал Киркоров.

По его словам, гвоздем программы стало откровенное шоу Rouge, доступное к просмотру только зрителям старше 18 лет.

Киркоров отметил, что "эстетика обнаженных и подтянутых артистов" погружает людей в непревзойденную атмосферу спектакля. Певец также признался, что обычно "сбегает" в Лас-Вегас, чтобы отдохнуть от работы и "перезарядить батарейки". Ранее Киркоров встретился с фронтменом Aerosmith в американском бутике.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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