Газманов поделился секретами хорошей физической формы

Секретами своей хорошей физической формы поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) народный артист России Олег Газманов.
«Вот вам моя обычная зарядка. Фокус в том, что ее надо делать каждый день, из года в год увеличивая нагрузки, в соответствии со своими возможностями»,
— подписал 71-летний артист видеозапись. На ролике полуобнаженный музыкант демонстрирует любимую тренировку и комментирует все свои действия.
Артист показал упражнение для спины, приняв положение лежа на коврике и положив руки на поясницу, а также два комплекса на растягивание и расслабление мышц.