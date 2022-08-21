Кейт Миддлтон тайно сбегает из дома

Загруженность и постоянное внимание общества держат супругу герцога Кембриджского в постоянном напряжении. Как публичному человеку расслабиться, если даже на отдыхе за ним наблюдают сотни глаз и десятки телекамер? Наверное, лишь дома знаменитости могут немного отдохнуть.
Но с учетом того, что у Кейт Миддлтон и муж – принц Уильям является человеком публичным, да еще у пары дети мал мала меньше, герцогиня и дома не всегда получает возможность для отдыха.
Здесь уже недалеко до стресса. И, как пишут некоторые британские таблоиды, когда Кейт чувствует, что накатывается очередная волна стресса и депрессии, она просто… исчезает из дома. Причем, тихо и незаметно – по-английски.
Конечно, во все тяжкие герцогиня не пускается да семью бросает всего на каких-то пару-тройку часов. Но побыть наедине или сходить в спортзал, где никто не помешает, Кейти себе в такие моменты позволяет. А потом возвращается домой, как новенькая. И снова готова к домашним делам и выходам в свет.