Кейт Миддлтон тайно сбегает из дома

Загруженность и постоянное внимание общества держат супругу герцога Кембриджского в постоянном напряжении. Как публичному человеку расслабиться, если даже на отдыхе за ним наблюдают сотни глаз и десятки телекамер? Наверное, лишь дома знаменитости могут немного отдохнуть.

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Но с учетом того, что у Кейт Миддлтон и муж – принц Уильям является человеком публичным, да еще у пары дети мал мала меньше, герцогиня и дома не всегда получает возможность для отдыха.

Здесь уже недалеко до стресса. И, как пишут некоторые британские таблоиды, когда Кейт чувствует, что накатывается очередная волна стресса и депрессии, она просто… исчезает из дома. Причем, тихо и незаметно – по-английски.