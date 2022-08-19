Сычев планирует сыграть свадьбу

Популярный актер Владимир Сычев рассказал в интервью "Теленеделе звезд", что планирует сыграть свадьбу спустя 25 лет после официального заключения брака.
Со свадьбой у актера и его супруги Алеси изначально все пошло не по стандартному сценарию – молодые поженились за несколько недель до рождения ребенка, а кольца актер купил лишь спустя несколько месяцев после бракосочетания. Торжества тогда не случилось, однако Сычев не исключает, что они еще отметят это событие в будущем.
«Свадьба еще где-то у нас в перспективе — может быть, сыграем, когда она будет какой-нибудь серебряной, заодно как первую ее отметим», — поделился актер.
Напомним, что в браке у Владимира и Алеси родились две дочери, и в этом году их союзу уже 22 года.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Азиза готовится отмечать годовщину свадьбы.