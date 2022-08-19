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4 часа назад

Сычев планирует сыграть свадьбу спустя 25 лет совместной жизни

Мира Маркина

Популярный актер Владимир Сычев рассказал в интервью "Теленеделе звезд", что планирует сыграть свадьбу спустя 25 лет после официального заключения брака.

Сычев планирует сыграть свадьбу
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Со свадьбой у актера и его супруги Алеси изначально все пошло не по стандартному сценарию – молодые поженились за несколько недель до рождения ребенка, а кольца актер купил лишь спустя несколько месяцев после бракосочетания. Торжества тогда не случилось, однако Сычев не исключает, что они еще отметят это событие в будущем.

«Свадьба еще где-то у нас в перспективе — может быть, сыграем, когда она будет какой-нибудь серебряной, заодно как первую ее отметим», — поделился актер.

Напомним, что в браке у Владимира и Алеси родились две дочери, и в этом году их союзу уже 22 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Азиза готовится отмечать годовщину свадьбы.

Звёзды,Владимир Сычев,
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