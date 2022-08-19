Сычев планирует сыграть свадьбу

Со свадьбой у актера и его супруги Алеси изначально все пошло не по стандартному сценарию – молодые поженились за несколько недель до рождения ребенка, а кольца актер купил лишь спустя несколько месяцев после бракосочетания. Торжества тогда не случилось, однако Сычев не исключает, что они еще отметят это событие в будущем.