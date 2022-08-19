Дрейк назван самым популярным исполнителем по запросам в Shazam

Канадский рэпер Дрейк назван самым популярным исполнителем по количеству поисковых запросов в приложении Shazam. Об этом сообщает Variety.
Уточняется, что Дрейк собрал 350 миллионов запросов в Shazam. При этом самой популярной его песней стал трек One Dance — пользователи искали эту композицию 17 миллионов раз.
В 2022 году приложение Shazam отмечает свое 20-летие. Первая его версия появилась в 2002 году в форме службы текстовых сообщений. Пользователи могли найти понравившуюся им композицию, набрав определенную комбинацию цифр в телефоне. После этого им нужно было поднести устройство к динамику.