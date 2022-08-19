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3 часа назад

Дрейк назван самым популярным исполнителем по количеству запросов в Shazam

Lenta.ru

Канадский рэпер Дрейк назван самым популярным исполнителем по количеству поисковых запросов в приложении Shazam. Об этом сообщает Variety.

Дрейк назван самым популярным исполнителем по запросам в Shazam
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что Дрейк собрал 350 миллионов запросов в Shazam. При этом самой популярной его песней стал трек One Dance — пользователи искали эту композицию 17 миллионов раз.

В 2022 году приложение Shazam отмечает свое 20-летие. Первая его версия появилась в 2002 году в форме службы текстовых сообщений. Пользователи могли найти понравившуюся им композицию, набрав определенную комбинацию цифр в телефоне. После этого им нужно было поднести устройство к динамику.

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