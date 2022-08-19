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1 час назад

49-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в "голом" купальнике

Газета.Ru

Актриса Гвинет Пэлтроу снялась в новом рекламном ролике для wellness-бренда Goop. Видео она поделилась в социальных сетях.

49-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в "голом" купальнике
Фото: Газета.руГазета.ру

49-летняя актриса создала собственный бренд, в котором выпускает собственную линию косметики, секс-игрушек, одежды и товаров для дома. В рекламном ролике она снялась в «голом» нюдовом купальнике и показала спортивную фигуру. На видео она принимает душ, лежит в сауне, рассказывает о своих полезных привычках и тестирует косметические продукты.

В комментариях пользователи соцсетей восхитились фигурой 49-летней Пэлтроу: «Красавица», «Спортивная фигура, класс», «Мне бы так выглядеть в ее возрасте», «Невероятная красотка», «Гвинет, вам точно 49?!».

Не так давно Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы своего бренда одежды G. Label. Создание собственной линии одежды Гвинет Пэлтроу было связано с расширением компании Goop, которая прославилась своими велнес-продуктами и свечами «с ароматом вагины».

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что 49-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала видео из душа.

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