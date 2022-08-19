Опубликованы фото синяков Джоли после ссоры с Питтом

Синяки на кадрах видно на кисти и локте звезды. Джоли утверждает, что травмы были получены в результате физического насилия со стороны Питта. Ссора произошла еще в 2016 году на борту частного самолета. Анджелина заявляла, что Брэд сначала ударил их приемного ребенка, после чего и ее саму, так как она пыталась защитить сына.