Опубликованы фото синяков Джоли после ссоры с Питтом

Фотографии гематом на теле Анджелины Джоли, приложенные к отчетам ФБР, попали в сеть, об этом пишет издание Page Six.
Синяки на кадрах видно на кисти и локте звезды. Джоли утверждает, что травмы были получены в результате физического насилия со стороны Питта. Ссора произошла еще в 2016 году на борту частного самолета. Анджелина заявляла, что Брэд сначала ударил их приемного ребенка, после чего и ее саму, так как она пыталась защитить сына.
В свое время ФБР закрыло дело за недостатков доказательств вины актера, однако теперь Джоли подала в суд на само бюро расследований.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Джоли требовала от ФБР.