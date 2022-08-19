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2 часа назад

Опубликованы фото синяков Джоли после ссоры с Питтом

Мира Маркина

Фотографии гематом на теле Анджелины Джоли, приложенные к отчетам ФБР, попали в сеть, об этом пишет издание Page Six.

Опубликованы фото синяков Джоли после ссоры с Питтом
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Синяки на кадрах видно на кисти и локте звезды. Джоли утверждает, что травмы были получены в результате физического насилия со стороны Питта. Ссора произошла еще в 2016 году на борту частного самолета. Анджелина заявляла, что Брэд сначала ударил их приемного ребенка, после чего и ее саму, так как она пыталась защитить сына.

FBI Doc

В свое время ФБР закрыло дело за недостатков доказательств вины актера, однако теперь Джоли подала в суд на само бюро расследований.

FBI Doc

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Джоли требовала от ФБР.

Звёзды,Анджелина Джоли,ФБР,
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