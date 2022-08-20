Скандал в социальной сети: стилист обманул звезд и блогеров на миллионы рублей

Фото: video.ru video.ru

Несколько дней назад известная 29-летняя блогер Валерия Чекалина в своем блоге пообещала рассказать подписчикам о серьезном предательстве в ее жизни. Фанаты гадали, кто же довел до такого состояния звезду, ведь видео Лерчек записывала со слезами на глазах. Сегодня Валерия раскрыла секрет. Оказалось, что стилист Эльвира Янковская, с которой полтора года сотрудничала Валерия и её звездные друзья, оказалась мошенницей.

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В гардеробе блогера Лерчек вся одежда и аксессуары брендовых марок. Последние годы она приобретала вещи через Эльвиру, которая же и составляла иногда ей образы для фотосессий или поездок. Но недавно случайным образом блогер узнала, что все брендовые вещи, приобретенные через стилиста, оказались подделкой, хотя цену на них стилист просила как за оригинал. Миллионы рублей заработала на своем обмане Янковская.

Больше всего Валерия и её муж Артем Чекалины огорчены не потерей денег, а тем, что человек поступил недобросовестно. Звездная пара считала стилиста своей подругой, и советовала ее всем своим знакомым и близким. В ходе разбирательств было выяснено, что Эльвира работала с достаточно большим количеством звезд и скорее всего обманывала и их. В их числе подруга Лерчек - Надин Серовски, певица Нюша, Севиль, Маргарита Мамун, Даня Милохин и еще десятки людей.

«А я ведь реально ее полюбила. Поэтому и вещи никогда не проверяла. Одевала сразу…», - поделилась с подписчиками звезда.

Блогерша начала сравнивать вещи купленные через Эльвиру и через официальные бутики. Для проверки своей сумки Dior Лерчек обратилась к специалистам ЦУМа. Однако те безоговорочно вынесли вердикт. Сумка является подделкой.

Затем блогер решила проверить и те вещи, которые были сшиты для нее на заказ через Эльвиру. Как оказалось, в ателье стоимость нарядов была значительно ниже, чем отдавала знаменитость стилисту. Видимо разницу денег она оставляла себе.