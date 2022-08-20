Тарханова предложила альтернативу пластическим операциям

Если женщине в себе что-то не нравится, нужно идти к психологу, а не к пластическому хирургу, считает российская актриса Глафира Тарханова. Альтернативу пластическим операциям она предложила в интервью изданию «Ok!».

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По словам Тархановой, сделать «тюнинг», то есть накачать губы, увеличить грудь или как-то иначе изменить внешность, проще, чем работать над собой. «Легла на операционный стол, а проснулась красоткой. Правда, многие женщины сейчас говорят, что делают пластику для себя. Но, опять же — если в себе что-то не нравится, то куда нужно идти? К психологу», — продолжила актриса.

Она предположила, что в скором времени женщины будут больше дорожить своей естественной внешностью. «Молодое поколение уже за натуральность, за комфорт для себя. Девушки не носят белье, выбирают кроссовки вместо каблуков. Мне кажется, они себя полюбили больше», — заключила артистка.

Глафира Тарханова — звезда сериалов «Громовы», «Измены», «Паромщица». 38-летняя актриса замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У пары четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.