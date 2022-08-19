Принц Гарри женится: вторая свадьба внука королевы шокировала народ

Уже давно не является секретом, что бывшая сериальная актриса никогда не нравилась родственникам герцога Сассекского. После переезда за океан принц Гарри оказался в совершенно чужеродной среде.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Младший сын Дианы и Чарльза чуть более двух лет назад отважился на переезд в Калифорнию. Ради Меган Маркл любимчик Елизаветы II даже не побоялся пойти против именитого семейства. Далее последовала хандра, ведь в курортной Санта-Барбаре такие праздники как, например, Рождество, обычно проходят в совершенно другом формате из-за отсутствия снега.

После скандального интервью, которое Сассексы дали Опре Уинфри, Гарри окончательно рассорился со своим старшим братом. В начале июня знаменитая чета пожаловала в отчий дом по случаю празднования платинового юбилея правления королевы. Увы, прием, оказанный родней, стал, мягко говоря, не самым теплым.

Зато на родине жены опальный принц в последнее время чувствует себя довольно комфортно. После пикантного скандала с бывшей любовницей пара продолжает появляться на публике как ни в чем не бывало. Похоже, звезда сериала «Форс-мажоры» наконец-то научилась доверять любимому мужчине. И все же несмотря на счастливую жизнь в США, супруги так и не смирились с форматом собственной свадьбы.

Конечно, на момент обмена клятвами брюнетка купалась во внимании не только журналистов, но и близких жениха. Понятное дело, главный день в жизни красотки — был частью проработанного чужими людьми сценария, где не оказалось места для окружения разведенной актрисы. И вот теперь стало известно о второй свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится уже в ближайшее время.