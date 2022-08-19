Экс-солист «На-На» Левкин сообщил о состоянии онкобольной дочери

Дочь Владимира Левкина столкнулась с серьезным недугом. Девушка боролась за жизнь.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Два года назад общественность узнала, что старшая дочь бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина тяжело больна. У 26-летней Виктории диагностировали опухоль в мозге. Наследница звезды перенесла операцию и лучевую терапию. Из-за агрессивного лечения девушка постоянно чувствовала слабость и сонливость. У Виктории начали выпадать волосы, поэтому роскошные локоны пришлось сбрить. В интервью дочь Левкина рассказывала, что ей еще крупно повезло, ведь злокачественное образование, которое поселилось в голове, было удобно расположено и не успело никуда врасти, поэтом его удалось удалить.

Болезнь настигла Викторию внезапно. Однажды дома она упала в обморок. В тот день у девушки произошло два эпилептических припадка с судорогами. До этого случая, по словам Левкиной, голова у нее болела крайне редко, симптомы онкологии не проявлялись. К счастью, Виктории удалось победить недуг. Рак ушел в ремиссию. Общаясь с журналистами, Владимир Левкин рассказал, как сегодня себя чувствует его первенец. Виктории уже 28 лет.

«Со здоровьем у Вики сейчас все хорошо. Она работает – занимается детскими лагерями, подготавливает вожатых. Мне очень хочется, чтобы она присутствовала на моем концерте. Мы очень часто встречаемся и хорошо друг к другу относимся», - поведал артист.