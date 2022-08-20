Куда завела Буланову страсть к мужчинам помладше

Поклонники бурно обсуждают очередной роман неувядающей певицы Татьяны Булановой. 53-летняя знаменитость теперь в отношениях с мужчиной, который всего на пять лет старше ее сына от первого брака.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Бизнесмену Валерию Рудневу 34, сыну Татьяны Александру 29. Любопытствующие гадают, сколько продержится артистка со своим новым возлюбленным. Разница в возрасте с предыдущим молодым избранником была менее значительной, но закончилось все печально.

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«Я влюбилась в другого человека»

За продюсером Николаем Тагриным Татьяна была замужем 13 лет. Они встретились в школе-студии при мюзик-холле в Северной столице. Николай окончил консерваторию по классу тромбона, работал с музыкальными группами как инструменталист, создал коллектив «Летний сад».

Вскоре Татьяну Буланову узнала вся страна. Пара поженилась в начале 1990-х. Булановой было 23, Тагрину 31. Сын родился через год после свадьбы.

«Мы прожили с Колей семь лет, и я влюбилась в другого человека. Так бывает. У нас были отношения на расстоянии, он тоже был в меня влюблен. Я сказала об этом мужу»,

— признавалась певица. Она считала, что супруг был не слишком к ней внимателен, и если заботился, то без особой теплоты.

Имени таинственного возлюбленного Буланова публично не называет. По ее словам, муж разводиться не захотел и сделал все, чтобы преодолеть кризис. «Он меня отвоевал, вернул обратно, и мы прожили еще шесть замечательных лет», — рассказывала Татьяна. Однако в 2005-м ее первый брак приказал долго жить. С Тагриным, впрочем, Буланова в итоге умудрилась сохранить нормальные и человеческие, и рабочие отношения.

«Влад был настойчив»

В 36 Татьяна начала жизнь заново — вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. Спортсмен на шесть лет моложе певицы. Начиналось все очень романтично. «Не хочу говорить, что он увел меня из семьи, но в этом есть зерно правды: Влад был настойчив», — не скрывает Татьяна.

Ради нее Радимов оставил фактическую жену. Буланова подарила новому супругу сына Никиту. В этом году мальчику исполнилось 15. Футболист и певица были женаты 11 лет.

Когда они расстались, вокруг судачили о том, что Владислав не отличался лебединой верностью, и что Татьяна в итоге этого не выдержала. «Таня устала от всей этой лжи. Но сколько раз она хотела уйти, столько же раз он ее возвращал. У них было несколько романтических дней, а потом все повторялось снова», — рассказывали в окружении пары «Комсомольской правде».

«То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, — это моя заслуга. В браке можно многое прощать, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена — чисто физический аспект, но если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо»,

— откровенничала сама певица.

А что в итоге?

Старший сын Татьяны Александр выбрал для себя профессию бариста, а на досуге занимается музыкой. Младший Никита увлекается музыкой и футболом. К расставанию родителей шесть лет назад мальчик отнесся философски: «Да, грустная история, но у меня все равно есть мама и папа».