Экс-солистка «Ленинграда» увела богатого мужа из семьи

Для певицы Алисы Кондратьевой, выступающей под сценической фамилией Вокс, звездным часом стала работа у Сергея Шнурова в группе «Ленинград», где она спела легендарный хит «Экспонат» («На лабутенах»). После ухода из этого коллектива ни одна сольная песня Алисы хитом так и не стала. Преуспеть ей удалось только в одном - удачно устроить личную жизнь.
- Моего избранника зовут Сергей Свитавский, - хвасталась Алиса в начале 2022-го порталу «Дни.ру». - Мы знакомы уже год и четыре месяца. Познакомились после концерта в винном баре у друзей. Сергей работает экспертом в розничной группе крупного продуктового ретейла, отвечает за финансовую эффективность расходования средств. Я подумала: «Боже, какой мужчина!» Правда, в ту пору он был больше килограммов на 20, а я - килограммов на 6. Мне понравилось, как он мыслил, как говорил, подкупила его деликатность, интеллигентность и порядочность. Сережа не спрашивал меня о работе в «Ленинграде», о Шнурове - ему это малоинтересно.
Правда, физиономию этого замечательного человека певица почему-то общественности не показывала. Даже когда широковещательно объявила об их бракосочетании, состоявшемся на днях в центре госуслуг на ВДНХ. На всех выложенных ею свадебных фотографиях новоиспеченный муж старательно отворачивался от камеры.
- Мне кажется, это она его стесняется, - предположила читательница сайта spletnik.ru c ником Rockfall. - По фото видно, что там не фонтан. Тело уже немолодое. Шея и голова упитанные даже с такого ракурса. Бесформенный объевшийся возрастной мужик.
- А мне почему-то пришел на ум момент с его разводом, - выдвинула другую версию обладательница ника Vaselina. - Может, он расходился в прошлом браке сложно и не хочет сейчас афишировать на большую публику новый союз?
- Безусловно, скрывать лицо Сергея изначально пришлось из-за его прежней семьи, - подтвердил «Экспресс газете» пиарщик Иван Ирбис. - Он же был еще женат на момент, когда у него завязались отношения с Алисой. И это бросало тень на его репутацию. Получалось, Сергей изменял законной супруге. А вот почему Алиса не захотела показать его, когда он уже развелся и расписался с ней… У меня сложилось впечатление, что это был такой пиар-ход с ее стороны или, как сейчас говорят, «прогрев» аудитории. В одном из постов в соцсети она заявила, что мужа все увидят позже у нее в клипе. Явно хотела, чтобы люди обсуждали ее брак и, в конце концов, посмотрели клип в надежде увидеть, что за дяденьку она подцепила. Самое смешное, что его фотографию, которая прежде красовалась у него в соцсетях, при желании легко найти в Интернете. Но карьере Алисы эти игры вряд ли помогут. Если артист пытается привлечь к себе внимание раздеванием в кадре или обсуждением своей личной жизни, значит, его творчество широкой аудитории не интересно.