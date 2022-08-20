Экс-солистка «Ленинграда» увела богатого мужа из семьи

Для певицы Алисы Кондратьевой, выступающей под сценической фамилией Вокс, звездным часом стала работа у Сергея Шнурова в группе «Ленинград», где она спела легендарный хит «Экспонат» («На лабутенах»). После ухода из этого коллектива ни одна сольная песня Алисы хитом так и не стала. Преуспеть ей удалось только в одном - удачно устроить личную жизнь.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

- Моего избранника зовут Сергей Свитавский, - хвасталась Алиса в начале 2022-го порталу «Дни.ру». - Мы знакомы уже год и четыре месяца. Познакомились после концерта в винном баре у друзей. Сергей работает экспертом в розничной группе крупного продуктового ретейла, отвечает за финансовую эффективность расходования средств. Я подумала: «Боже, какой мужчина!» Правда, в ту пору он был больше килограммов на 20, а я - килограммов на 6. Мне понравилось, как он мыслил, как говорил, подкупила его деликатность, интеллигентность и порядочность. Сережа не спрашивал меня о работе в «Ленинграде», о Шнурове - ему это малоинтересно.

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Правда, физиономию этого замечательного человека певица почему-то общественности не показывала. Даже когда широковещательно объявила об их бракосочетании, состоявшемся на днях в центре госуслуг на ВДНХ. На всех выложенных ею свадебных фотографиях новоиспеченный муж старательно отворачивался от камеры.

- Мне кажется, это она его стесняется, - предположила читательница сайта spletnik.ru c ником Rockfall. - По фото видно, что там не фонтан. Тело уже немолодое. Шея и голова упитанные даже с такого ракурса. Бесформенный объевшийся возрастной мужик.

- А мне почему-то пришел на ум момент с его разводом, - выдвинула другую версию обладательница ника Vaselina. - Может, он расходился в прошлом браке сложно и не хочет сейчас афишировать на большую публику новый союз?