В Сети переполох: у Питта роман с Ратаковски

Новость пока в рубрике "ходят слухи". В общем, говорят, что Брэда Питта и Эмили Ратаковски уже не раз видели вместе. Якобы они обедали в модном ресторане Парижа, скрываясь от назойливых глаз в отдельной комнате несколько часов. И еще пару видели в Нью-Йорке, в одном из баров. Все это мы вычитали в глянцевом издании Glamour (Германия), которое ничего не утверждает, а лишь объясняет, откуда взялся слух. Оказалось, что тут не обошлось без популярного аккаунта Deux Moi – обладателя черного пояса по звездным сплетням. Там все с большей уверенностью заявляют, что у Питта и Ратаковски роман. Но при этом кроме аудиозаписи некоего источника и рассуждений новость ничем не подкрепляется: нет даже размытых фотографий в лучших традициях папарацци. Брэд, который колесит по миру в поддержку своего нового фильма, и Эмили, расставшаяся с мужем Себастьяном Бир-Макклардом, пока не проронили ни слова. Так что пока играем в верю-не верю и ждём развития событий. А еще напоминаем: дыма без огня обычно не бывает.