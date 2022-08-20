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2 часа назад

В Сети переполох: у Брэда Питта роман с Эмили Ратаковски?

Super.ru

Новость пока в рубрике "ходят слухи". В общем, говорят, что Брэда Питта и Эмили Ратаковски уже не раз видели вместе. Якобы они обедали в модном ресторане Парижа, скрываясь от назойливых глаз в отдельной комнате несколько часов. И еще пару видели в Нью-Йорке, в одном из баров. Все это мы вычитали в глянцевом издании Glamour (Германия), которое ничего не утверждает, а лишь объясняет, откуда взялся слух. Оказалось, что тут не обошлось без популярного аккаунта Deux Moi – обладателя черного пояса по звездным сплетням. Там все с большей уверенностью заявляют, что у Питта и Ратаковски роман. Но при этом кроме аудиозаписи некоего источника и рассуждений новость ничем не подкрепляется: нет даже размытых фотографий в лучших традициях папарацци. Брэд, который колесит по миру в поддержку своего нового фильма, и Эмили, расставшаяся с мужем Себастьяном Бир-Макклардом, пока не проронили ни слова. Так что пока играем в верю-не верю и ждём развития событий. А еще напоминаем: дыма без огня обычно не бывает.

В Сети переполох: у Питта роман с Ратаковски
Фото: Super.ruSuper.ru
Звёзды,Брэд Питт,
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