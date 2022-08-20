Иглесиас оставляет Курникову и отправляется в турне

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе почти 20 лет. Но в последние годы все чаще появляются слухи о возможном разводе звезд.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Начинался роман со скандала. Россиянку позвали сняться в клипе испанца на песню Escape. По сценарию певец должен был поцеловать теннисистку, но в самый ответственный момент артист вдруг закатил истерику, мол, у Анны прыщик на лице, не буду к ней прикасаться. Бурное выяснения отношений привело к тому, что отсняв клип, молодые люди начали встречаться.

Сегодня Курникову и Иглесиаса называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно не известно, вышла ли теннисистка замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.

В конце 2017 года звездная чета поделилась с миром своим счастьем — Анна родила двойню: сын и дочь. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка - дочь Мэри.

В прежние годы Курникова сопровождала любимого во время концертных туров, но с появлением детей мотаться по свету Анна больше не может. Стало известно, что в сентябре пару ждет очередное расставание. Энрике отправится в Лас-Вегас на несколько дней, чтобы выступить там, а его благоверная останется дома в Майами. О грядущем расставании сообщил сам Иглесиас, записав видео и разместив его в соцсети.

«Шоу пройдут меньше чем через месяц! 16 и 17 сентября. Меня ждет путешествие в Вегас»,