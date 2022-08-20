Свадьба Лопес и Аффлека оказалась под угрозой срыва

Стало известно о госпитализации матери Бена Аффлека. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 19 августа. Во время вечерней прогулки по поместью сына в Райсборо (штат Джорджия, США) родительница артиста Кристофер Энн Болдт упала с причала. После она была экстренно доставлена в госпиталь в Саванне.

Врачи приняли решение оставить женщину в больнице под присмотром несмотря на то, что травма оказалась несерьезной. Примечательно, что мать Аффлека госпитализировали за день до его свадьбы.