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1 час назад

Свадьба Лопес и Аффлека оказалась под угрозой срыва

Катерина Саломе

Стало известно о госпитализации матери Бена Аффлека. Об этом сообщает Daily Mail.

Свадьба Лопес и Аффлека оказалась под угрозой срыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел 19 августа. Во время вечерней прогулки по поместью сына в Райсборо (штат Джорджия, США) родительница артиста Кристофер Энн Болдт упала с причала. После она была экстренно доставлена в госпиталь в Саванне.

Врачи приняли решение оставить женщину в больнице под присмотром несмотря на то, что травма оказалась несерьезной. Примечательно, что мать Аффлека госпитализировали за день до его свадьбы.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Лопес не верит в долговечность ее брака с Аффлеком.

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