Маленков объяснил страх Фриске перед отношениями

После очередной фотосессии в журнале, которая имела большой успех у читателей, пришло необычное письмо. Автором был заключенный. Маленков с юмором рассказывает, что мужчина попросил контакты певицы и признался, что она ему нравится. Тему с ботинками он обыграл, пообещав, что Жанна долго еще не увидит их в коридоре, потому что ему «сидеть» 20 лет.