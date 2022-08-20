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39 минут назад

Александр Маленков объяснил страх Жанны Фриске перед отношениями

Слово и Делоиещё 1

Бывший главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков рассказал, почему Жанна Фриске боялась отношений с мужчинами. Об этом пишет MSK1.ru.

Маленков объяснил страх Фриске перед отношениями
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певица плохо переносила постоянную связь с мужчиной. Она грустно замечала, что когда представляла мужские ботинки в коридоре, вздрагивала.

После очередной фотосессии в журнале, которая имела большой успех у читателей, пришло необычное письмо. Автором был заключенный. Маленков с юмором рассказывает, что мужчина попросил контакты певицы и признался, что она ему нравится. Тему с ботинками он обыграл, пообещав, что Жанна долго еще не увидит их в коридоре, потому что ему «сидеть» 20 лет.

Звёзды,Александр Маленков,Жанна Фриске,
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