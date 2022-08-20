Ариана Гранде выпустила коллекцию косметики God is a Woman

Американская певица Ариана Гранде представила коллекцию косметики God is a Woman. Об этом сообщает Hypebae.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

29-летняя Ариана Гранде выпустила коллекцию средств для ухода за телом God is a Woman. В линейку вошли питательный скраб-суфле, масло, крем и спрей в дорожном формате. В ее основу лег одноименный аромат исполнительницы.

"Создание ароматов и продуктов, которые мне нравятся и которыми я могу поделиться со своими поклонниками, — это такой полезный творческий процесс",

— рассказала Ариана Гранде.

Новинки созданы для косметической сети Ulta Beauty и появятся в продаже 28 августа.

В сентябре 2021 года Ариана Гранде основала собственный бренд косметики R.E.M. Beauty. Название бренда отсылает к ее песне "R.E.M." из альбома Sweetener 2018 года.