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1 час назад

Ариана Гранде выпустила коллекцию косметики God is a Woman

Газета.Ru

Американская певица Ариана Гранде представила коллекцию косметики God is a Woman. Об этом сообщает Hypebae.

Ариана Гранде выпустила коллекцию косметики God is a Woman
Фото: Газета.RuГазета.Ru

29-летняя Ариана Гранде выпустила коллекцию средств для ухода за телом God is a Woman. В линейку вошли питательный скраб-суфле, масло, крем и спрей в дорожном формате. В ее основу лег одноименный аромат исполнительницы.

"Создание ароматов и продуктов, которые мне нравятся и которыми я могу поделиться со своими поклонниками, — это такой полезный творческий процесс",

— рассказала Ариана Гранде.

Новинки созданы для косметической сети Ulta Beauty и появятся в продаже 28 августа.

В сентябре 2021 года Ариана Гранде основала собственный бренд косметики R.E.M. Beauty. Название бренда отсылает к ее песне "R.E.M." из альбома Sweetener 2018 года.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Бейонсе снялась в бархатном мини-платье с разрезами на груди.

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