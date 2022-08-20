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1 час назад

Леонтьев указывает в райдере мусорные пакеты для заклеивания окон

Газета.Ru

Певец Валерий Леонтьев указывает в райдере мусорные пакеты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Леонтьев указывает в райдере мусорные пакеты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам издания, это единственный необычный пункт в райдере музыканта. Мусорные пакеты нужно ему для того, чтобы заклеивать окна в гостиничном номере и прятаться от солнца во время сна.

Ранее Ксения Собчак поделилась странным пунктом из райдера певицы Zivert, которая требует по килограмму шашлыка из разного мяса, приготовленного в форме кубика. До этого журналистка смеялась над требованием Светланы Лободы о предоставлении ей 10 пар носков.

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