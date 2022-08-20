Певец Валерий Леонтьев указывает в райдере мусорные пакеты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По словам издания, это единственный необычный пункт в райдере музыканта. Мусорные пакеты нужно ему для того, чтобы заклеивать окна в гостиничном номере и прятаться от солнца во время сна.
Ранее Ксения Собчак поделилась странным пунктом из райдера певицы Zivert, которая требует по килограмму шашлыка из разного мяса, приготовленного в форме кубика. До этого журналистка смеялась над требованием Светланы Лободы о предоставлении ей 10 пар носков.