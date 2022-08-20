Певец Валерий Леонтьев указывает в райдере мусорные пакеты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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По словам издания, это единственный необычный пункт в райдере музыканта. Мусорные пакеты нужно ему для того, чтобы заклеивать окна в гостиничном номере и прятаться от солнца во время сна.