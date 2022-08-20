Телеведущая высказалась о разделе имущества Петросяна и Брухуновой

В Интернете активно обсуждают вопрос, как распределится собственность в случае возможного расторжения брака. Милана Тюльпанова высказала свое авторитетное мнение.

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Многие хорошо помнят, что после развода с Еленой Степаненко юморист Евгений Петросян (настоящая фамилия - Петросянц) практически сразу сошелся со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Вот уже несколько лет пара счастлива в браке, а уроженка Тульской области подарила бессменному ведущему «Кривого зеркала» сына, которого назвали Ваганом (недавно пара показала его лицо). Тем не менее, многие поклонники до сих пор подозревают Брухунову в алчности. Якобы, женщину интересует не сам престарелый сатирик, а исключительно его имущество.

В связи с этим у многих пользователей Интернета возникал вопрос, сможет ли Татьяна претендовать на собственность телеведущего в случае развода. Юристы говорят, что это зависит от правового режима брака. Можно предположить, что наученный горьким опытом Петросянц заключил с Брухуновой брачный договор, тем самым надежно защитив свою долю. Однако даже в этом случае, как считает светская львица и телеведущая Милана Тюльпанова, бывшую помощницу не стоит обижать в финансовом плане.

«Сожительство с мужчиной намного старше имеет право на дивиденты. Потому что она инвестировала, как минимум, свое тело, свое время»,

— рассуждает Тюльпанова в беседе с журналистами издания Dni.Ru.