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4 часа назад

Тодоренко вновь осудили за глупый поступок

Клео.Руиещё 1

Регина Тодоренко любит делиться подробностями своей жизни с поклонниками и нередко эпатирует публику глупыми, как кажется людям, поступками. Недавно ведущая стала мамой во второй раз, поэтому сейчас практически весь ее контент составляют муж и дети. Правда, иногда Регина появляется и на работе.

Тодоренко вновь осудили за глупый поступок
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Фанаты считали, что Регина посидит дома с новорожденным малышом хотя бы несколько месяцев. А потом наймет няню, которая будет присматривать за ребенком, пока она отлучается по рабочим вопросам. Но ведущая, как обычно, решила все сделать по-своему, чем вновь заслужила массу неодобрения.

Напомним, что маленькому Мирославу только-только исполнился месяц. А на днях Регина выложила видео, из которого стало понятно: мама пришла на съемки с новорожденным малышом. Она осторожно переносила его в коконе из машины, чтобы не разбудить. Регина при этом была бодрой и веселой, но о том, как прошел рабочий день с малышом на руках – с поклонниками пока не поделилась.

Впрочем, как обычно, нашлась масса недовольных, которые осудили молодую мамочку. Фанаты не понимают, зачем тащить месячного сына на работу, где много незнакомых людей, микробов, заразы. Ковид, к слову, тоже пока никто не отменял. Подписчики не понимают, как любовь к работе и деньгам может перевесить любовь к малышу? И почему его нельзя было оставить вместе с папой и старшим братом, заранее нацедив грудное молоко.

«В чем срочность: тащить маленького ребенка в источник заразы?», «Тодоренко в своем репертуаре, вообще головой не думает», «Баба дура, не знаю, что еще сказать», «Дети до года не должны посещать шумные места с большим количеством человек», «Будет потом у Мира травма, а эти понять не смогут, что не так сделали», - оставляют фолловеры в сети негативные комментарии.

Напомним, что Мир родился у Регины и Влады Топалова месяц назад. Тогда ведущая шокировала публику сообщением, что за родами наблюдал не только супруг, но и старший сын Майкл, которому всего 4 года.

Звёзды,Регина Тодоренко,
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