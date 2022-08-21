Ксения Собчак высмеяла Zivert за 4 кг шашлыка

В своём Telegram-канале Собчак опубликовала райдер Zivert. В перечне необходимого заявлено по килограмму шашлыка из разных видов мяса: лосося без кожи, телятины, говядины и курицы. Мясо должно быть приготовлено на углях и иметь форму кубиков. Степень прожарки - well done.

Фото: 2x2.su 2x2.su

"Впереди предпоследние летние выходные. И да пребудет с вами такое же меню как в райдере Zivert! Форма — кубики", - написала Ксения Собчак.

Подписчики не оставили пост без внимания и тоже посоревновались в остроумии. Кто-то порадовался, что жарить шашлыки можно хотя бы на углях, а не на карельской берёзе. Другие задались вопросом, как вкус мяса зависит от формы нарезки. Третьи отметили, что певица обделила вниманием соусы – в райдере не прописано, с чем именно подавать шашлык.

Ранее Ксения Собчак высказывалась о райдере Валерия Меладзе. Тот был готов выступить перед россиянами только на определённых условиях. В райдере значился гонорар в евро, а в гримёрке артиста должен был ждать виски.

Журналистка отметила, что в её райдере никогда не было алкоголя, зато от куриных котлет и гречки с луком и грибами она никогда не откажется.