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4 часа назад

Ксения Собчак высмеяла Zivert за 4 кг шашлыка

2x2.su

В своём Telegram-канале Собчак опубликовала райдер Zivert. В перечне необходимого заявлено по килограмму шашлыка из разных видов мяса: лосося без кожи, телятины, говядины и курицы. Мясо должно быть приготовлено на углях и иметь форму кубиков. Степень прожарки - well done.

Ксения Собчак высмеяла Zivert за 4 кг шашлыка
Фото: 2x2.su2x2.su

"Впереди предпоследние летние выходные. И да пребудет с вами такое же меню как в райдере Zivert! Форма — кубики", - написала Ксения Собчак.

Подписчики не оставили пост без внимания и тоже посоревновались в остроумии. Кто-то порадовался, что жарить шашлыки можно хотя бы на углях, а не на карельской берёзе. Другие задались вопросом, как вкус мяса зависит от формы нарезки. Третьи отметили, что певица обделила вниманием соусы – в райдере не прописано, с чем именно подавать шашлык.

Ранее Ксения Собчак высказывалась о райдере Валерия Меладзе. Тот был готов выступить перед россиянами только на определённых условиях. В райдере значился гонорар в евро, а в гримёрке артиста должен был ждать виски.

Журналистка отметила, что в её райдере никогда не было алкоголя, зато от куриных котлет и гречки с луком и грибами она никогда не откажется.

Напомним, не так давно Ксения Собчак нарвалась на критику со стороны россиян после неосторожного заявления о Латвии. Журналистка призналась в любви к Юрмале, и пользователи Сети расценили это неоднозначно, сообщал портал 2x2.su.

Звёзды,Валерий Меладзе,Ксения Собчак,
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