Сябитова вспомнила о нищей жизни в неблагополучном районе

Тяжелое детство закалило характер телеведущей Розы Сябитовой. По словам звезды, с ранних лет она осознавала, что не хочет жить в тесных бараках на окраине Москвы.
Воспоминаниями о непростом детстве Сябитова поделилась в эфире YouTube-шоу «10 самых...». Артистка отметила, что неоднократно подвергалась избиениям со стороны матери и даже была привязанной к батарее.
«Родители жили в Москве в бараках — это один из самых неблагоприятных районов. Но я всегда знала, будучи маленькой, что никогда в этих бараках жить не буду, что я предназначена совершенно для другого, и что жизнь у меня будет очень интересной», — заявила сваха.
Сябитова добавила, что в детские годы чувствовала себя недолюбленной. Все внимание родителей всегда доставалось ее брату.