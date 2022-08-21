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4 часа назад

Роза Сябитова вспомнила о нищей жизни в неблагополучном районе Москвы

Слово и Дело

Тяжелое детство закалило характер телеведущей Розы Сябитовой. По словам звезды, с ранних лет она осознавала, что не хочет жить в тесных бараках на окраине Москвы.

Сябитова вспомнила о нищей жизни в неблагополучном районе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Воспоминаниями о непростом детстве Сябитова поделилась в эфире YouTube-шоу «10 самых...». Артистка отметила, что неоднократно подвергалась избиениям со стороны матери и даже была привязанной к батарее.

«Родители жили в Москве в бараках — это один из самых неблагоприятных районов. Но я всегда знала, будучи маленькой, что никогда в этих бараках жить не буду, что я предназначена совершенно для другого, и что жизнь у меня будет очень интересной», — заявила сваха.

Сябитова добавила, что в детские годы чувствовала себя недолюбленной. Все внимание родителей всегда доставалось ее брату.

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