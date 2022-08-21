Сябитова вспомнила о нищей жизни в неблагополучном районе

«Родители жили в Москве в бараках — это один из самых неблагоприятных районов. Но я всегда знала, будучи маленькой, что никогда в этих бараках жить не буду, что я предназначена совершенно для другого, и что жизнь у меня будет очень интересной», — заявила сваха.