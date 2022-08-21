Эксперт рассказал, как могла выжить леди Ди

Со дня смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в парижском тоннеле Альма прошло 25 лет, однако разговоры об этой ужасной трагедии не утихают до сих пор. Совсем недавно состоялась премьера фильма, посвящённого Уэльской, где старший офицер полиции Дэвид Дуглас рассказал о своих воспоминаниях, связанных с аварией 31 августа 1997 года.

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«Я абсолютно уверен, что это была ужасная, трагическая авария, в которой погибли три человека, а жизнь ещё одного перевернулась с ног на голову», — заявив Дэвид, упомянув, что в автокатастрофе погибли сама принцесса Диана, её возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль. Телохранитель Уэльской Тревор Рис-Джонс выжил, хотя и получил множество травм.

Бывший старший следователь полиции Метрополитена Дэвид Дуглас рассказал о деталях следствия и причинах смерти принцессы Дианы во время интервью для телепередачи «Доброе утро Британия» — «Good morning Brittan» 20 августа 2022 года.

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Интервьюер задал пару вопросов следователю, чтобы узнать, были ли на месте аварии признаки того, что пассажиры и водитель не соблюдали технику безопасности или были в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Дуглас объяснил, что обычно какому-то инциденту предшествует цепочка событий, которая привела именно к такому исходу. Оказалось, все четверо в машине не были пристёгнуты.

Позже ювелир L Alberto Repossi сообщит, что 30 августа 1997 года Доди аль-Файед заходил к нему, чтобы купить помолвочное кольцо для принцессы Дианы