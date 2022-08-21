Вот и сказочке конец: блогер Оливия Джейд и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди расстались

Похоже, многообещающий роман двух икон поколения Z закончился, толком не успев начаться. Как сообщает журнал Us Weekly, 22-летняя Оливия и 25-летний Джейкоб были счастливы вместе, но их пути разошлись. Элорди, более известный как плохой парень Нейт из «Эйфории», для себя решил, что пока не готов к серьезным отношениям, и планирует все свое время посвятить актерской карьере. А Оливия в свою очередь продолжает веселиться и развивать свой блог.