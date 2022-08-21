Линда Евангелиста вспомнила, как ее заставляли раздеться

Модельный бизнес не всегда напоминает красивую волшебную сказку. Например, Линда Евангелиста вспомнила, как японское агентство пыталось заставить её раздеться и сфотографироваться обнажённой, когда она была ещё подростком. На тот момент девушке было всего 16 лет, и команда ссылалась на необходимость «снять мерки».

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Я пришла в агентство, и там мне сказали: "Раздевайтесь, нам нужны ваши размеры", но у них уже были мои размеры. Они хотели, чтобы я была обнажённой в кадре. Но это не выглядело как предложение, а скорее утверждение», — рассказала Линда.

К счастью, тогда юная модель ушла и позвонила матери, которая сказала ей немедленно убираться из страны.

«Я ушла и позвонила матери, и она сказала: "Уходи сейчас же и иди в посольство". Так я и сделала, и они вернули меня домой», — сказала Линда.

Евангелиста была одной из самых известных супермоделей в мире, а за свою очень успешную и продолжительную карьеру она успела попасть более чем на 60 обложек журналов. Вспоминая свой суматошный график, она сказала британскому Vogue:

«Как я продолжала работать? Это правда: я была молода. Вы могли пойти в ресторан, есть солёную жареную пищу и пить шампанское, лечь спать в 3 часа ночи и снова вставать в 5 утра. Мне предлагали наркотики, но я никогда к ним не притрагивалась, я не говорю, что я была ангелом... Но я была в ужасе от наркотиков».

По мере роста популярности и опыта, Евангелиста научилась стоять за себя горой и получать достойную компенсацию за свою работу.

«Спортсменам не всем платят одинаково, некоторым платят больше за то, что они привносят в игру. Дело не в том, что я считала себя лучше... Но я знала свою ценность», — подытожила звезда.