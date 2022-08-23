Фото звезды 90-х в одних трусах вызвали ажиотаж в сети

Фотографиями в одних трусах поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Штурм. Откровенный пост звезды 90-х вызвал ажиотаж в сети.

Фото: Мослента Мослента

«Битва трусиков. Мужчины, в каком виде ваша девушка должна провожать вас на работу — 1 или 2?» — написала 56-летняя артистка. Публикацию известная москвичка подкрепила двумя снимками, на которых стоит в разных трусах, прикрывая голую грудь рукой.

Фолловеры Штурм отреагировали на увиденное по-разному. «Натаха жжет», «Невероятная!», «Достойная женщина… Для чего вам это?», «Зачем вы раздеваетесь на весь интернет?», — написали они. «Иногда я одеваюсь на весь интернет для разнообразия», — ответила певица на комментарий последнего.