Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Фото звезды 90-х в одних трусах вызвали ажиотаж в сети

Мослентаиещё 1

Фотографиями в одних трусах поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Штурм. Откровенный пост звезды 90-х вызвал ажиотаж в сети.

Фото звезды 90-х в одних трусах вызвали ажиотаж в сети
Фото: МослентаМослента

«Битва трусиков. Мужчины, в каком виде ваша девушка должна провожать вас на работу — 1 или 2?» — написала 56-летняя артистка. Публикацию известная москвичка подкрепила двумя снимками, на которых стоит в разных трусах, прикрывая голую грудь рукой.

Фолловеры Штурм отреагировали на увиденное по-разному. «Натаха жжет», «Невероятная!», «Достойная женщина… Для чего вам это?», «Зачем вы раздеваетесь на весь интернет?», — написали они. «Иногда я одеваюсь на весь интернет для разнообразия», — ответила певица на комментарий последнего.

Ранее фотографию с отдыха на пляже без верхней части купальника опубликовала в сети российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Ирина Пегова.

Звёзды,Наталья Штурм,Ирина Пегова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители