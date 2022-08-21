Раскрыты доходы прибедняющейся Барановской

Временно оставшаяся без работы Юлия Барановская продолжает неплохо зарабатывать. Доход теледива получает от рекламы в соцсетях.

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Первый канал снял с эфира все развлекательные шоу, в том числе «Мужское/Женское», после начала спецоперации. Не известно, вернется ли программа, которую вели Юлия Барановская и Александр Гордон в новом телесезоне. Ведущие остались без стабильного заработка. И, хотя по некоторым данным, Первый канал выплачивает им компенсацию, это не сравнимо с зарплатой.

Телеведущим приходится подрабатывать. Звезда «Мужского/Женского» Барановская сейчас ведет корпоративы и участвует в различных мероприятиях, а также многодетная мама размещает за деньги рекламу на своей странице в соцсети. Сколько можно заработать таким образом, рассказал интернет-маркетолог Элиас Макаров.

Личный блог может приносить знаменитости заработки, превышающие даже официальную зарплату. Одна публикация в соцсети стоит сотни тысяч рублей. Если продавать по одному посту в неделю, денег можно скопить и для внуков. Кроме того, Барановская может бесплатно возить детей на курорты, просто за упоминание места отдыха.

«Половина рекламных постов у нее — это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана. У нее 2,9 миллионов подписчиков, у нее неплохая активность, думаю, пост стоит от 300 тысяч рублей. Что касается stories, то одна может стоить в районе 80-100 тысяч», — рассказал специалист.