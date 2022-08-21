Раскрыты доходы прибедняющейся Барановской

Временно оставшаяся без работы Юлия Барановская продолжает неплохо зарабатывать. Доход теледива получает от рекламы в соцсетях.
Первый канал снял с эфира все развлекательные шоу, в том числе «Мужское/Женское», после начала спецоперации. Не известно, вернется ли программа, которую вели Юлия Барановская и Александр Гордон в новом телесезоне. Ведущие остались без стабильного заработка. И, хотя по некоторым данным, Первый канал выплачивает им компенсацию, это не сравнимо с зарплатой.
Телеведущим приходится подрабатывать. Звезда «Мужского/Женского» Барановская сейчас ведет корпоративы и участвует в различных мероприятиях, а также многодетная мама размещает за деньги рекламу на своей странице в соцсети. Сколько можно заработать таким образом, рассказал интернет-маркетолог Элиас Макаров.
Личный блог может приносить знаменитости заработки, превышающие даже официальную зарплату. Одна публикация в соцсети стоит сотни тысяч рублей. Если продавать по одному посту в неделю, денег можно скопить и для внуков. Кроме того, Барановская может бесплатно возить детей на курорты, просто за упоминание места отдыха.
«Половина рекламных постов у нее — это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана. У нее 2,9 миллионов подписчиков, у нее неплохая активность, думаю, пост стоит от 300 тысяч рублей. Что касается stories, то одна может стоить в районе 80-100 тысяч», — рассказал специалист.
Напомним, что недавно обнаружилось, что Юлия Барановская четыре месяца не платит налоги. Сумма задолженности ведущей достигла 285 тысяч рублей. По данным «Комсомольской правды», теледива продолжает хорошо зарабатывать, но при этом не торопится расставаться с деньгами, оплачивая с них налоги.