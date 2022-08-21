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3 часа назад

Джей Ло и Бен Аффлек официально поженились

Катя Кобышева

Свадьба состоялась. Американские актеры провели церемонию в штате Джорджия. Об этом пишет издание Page Six.

Джей Ло и Бен Аффлек официально поженились
Фото: Кадр из фильма «Джильи»Кадр из фильма «Джильи»

"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака - на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью 87 акров (около 35 гектаров - ред.) в Джорджии в субботу вечером (по местному времени - ред.)", - приводит сообщение издания РИА Новости.

Издание также пишет о том, что свадебное торжество было оформлено в светлых оттенках. Гости на церемонию пришли в белых нарядах.

Для церемонии Дженнифер Лопес выбрала платье с линным шлейфом и очень длинной фатой.

Ранее СМИ писали о том, что свадьба Лопес и Аффлека оказалась под угрозой срыва.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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