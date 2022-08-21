Джей Ло и Бен Аффлек официально поженились

Свадьба состоялась. Американские актеры провели церемонию в штате Джорджия. Об этом пишет издание Page Six.
"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака - на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью 87 акров (около 35 гектаров - ред.) в Джорджии в субботу вечером (по местному времени - ред.)", - приводит сообщение издания РИА Новости.
Издание также пишет о том, что свадебное торжество было оформлено в светлых оттенках. Гости на церемонию пришли в белых нарядах.
Для церемонии Дженнифер Лопес выбрала платье с линным шлейфом и очень длинной фатой.
Ранее СМИ писали о том, что свадьба Лопес и Аффлека оказалась под угрозой срыва.