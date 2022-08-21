Джей Ло и Бен Аффлек официально поженились

"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака - на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью 87 акров (около 35 гектаров - ред.) в Джорджии в субботу вечером (по местному времени - ред.)", - приводит сообщение издания РИА Новости.