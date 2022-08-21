Слава рассказала, сколько потратила на пластические операции

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) решила скорректировать внешность и сделала несколько пластических операций. Она подтянула грудь и убрала лишние сантиметры с рук, живота, ног, спины и подбородка. Всё преображение обошлось ей в 3 млн рублей, «но это того стоило», призналась артистка журналистам Super.
Певица объяснила, что у неё было немного лишних килограммов, которые можно было бы убрать спортом и диетой, но депрессия ей помешала — упадок сил не давал заняться собой, а проблемы артистка предпочитала заедать и запивать алкоголем. Мешал и ненормированный график с постоянными гастролями и съёмками.
«Постоянные перелёты, минимум сна — и так шесть лет. Много плохих событий происходило со мной в последние годы. Простите, не могу рассказывать, это очень личное. Я была морально истощена», — призналась Слава.
Она решилась кардинально изменить жизнь — убрала из окружения токсичных людей и занялась внешностью. После операции артистка многое поняла — например, что некоторые звёзды недоговаривают.
«Не верьте всему, что говорят наши звёзды! Мол, все на спорте, на диетах. Почти все переделанные за исключением единиц. Народ смотрит на них, изнуряет себя диетами, а эффекта нет. Это нечестно!» — заявила Слава.