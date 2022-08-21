Слава рассказала, сколько потратила на пластические операции

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская ) решила скорректировать внешность и сделала несколько пластических операций. Она подтянула грудь и убрала лишние сантиметры с рук, живота, ног, спины и подбородка. Всё преображение обошлось ей в 3 млн рублей, «но это того стоило», призналась артистка журналистам Super.

Певица объяснила, что у неё было немного лишних килограммов, которые можно было бы убрать спортом и диетой, но депрессия ей помешала — упадок сил не давал заняться собой, а проблемы артистка предпочитала заедать и запивать алкоголем. Мешал и ненормированный график с постоянными гастролями и съёмками.