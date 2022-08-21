Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Лариса Долина рассказала о своей строгой диете

Слово и Дело

Певица Лариса Долина призналась, что следит за своим питанием. Артистка находится на строгой диете.

Лариса Долина рассказала о строгой диете
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Долина посетила фестиваль «Таврида. АРТ» в Крыму. Организаторы мероприятия предоставили гостям и участникам различные угощения, среди которых были шашлык и жареная баранина. Однако исполнительница не притронулась к блюдам, свое поведение она объяснила строгой диетой.

«У меня есть красный список продуктов, которые мне нельзя. А есть зеленый, который можно. Вот и весь секрет», ― цитирует ее kp.ru.

Также Долина отметила, что практикует интервальное голодание. Поэтому пищу ей можно принимать в строго определенное время.

Звёзды,Лариса Долина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители