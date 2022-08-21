Лариса Долина рассказала о строгой диете

Певица Лариса Долина призналась, что следит за своим питанием. Артистка находится на строгой диете.
Долина посетила фестиваль «Таврида. АРТ» в Крыму. Организаторы мероприятия предоставили гостям и участникам различные угощения, среди которых были шашлык и жареная баранина. Однако исполнительница не притронулась к блюдам, свое поведение она объяснила строгой диетой.
«У меня есть красный список продуктов, которые мне нельзя. А есть зеленый, который можно. Вот и весь секрет», ― цитирует ее kp.ru.
Также Долина отметила, что практикует интервальное голодание. Поэтому пищу ей можно принимать в строго определенное время.