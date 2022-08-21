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1 час назад

Поклонники высмеяли Бузову из-за цитаты с ошибкой

Слово и Дело

Певица Ольга Бузова вновь оказалась в неловкой ситуации. Артистка неправильно написала имя известного писателя, за что оказалась высмеяна собственными подписчиками.

Поклонники высмеяли Бузову из-за цитаты с ошибкой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бузова разместила фотографию, на которой позирует в мини-платье. Артистка решила сопроводить кадр цитатой английского писателя Уильяма Шекспира, однако допустила ошибку в написании его имени.

«Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду. Уильман Шекспир», ― прокомментировала Бузова.

Поклонники тут же высмеяли певицу за подобную оплошность. Артистке напомнили правильные инициалы писателя.

Звёзды,Уильям Шекспир,Ольга Бузова,
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