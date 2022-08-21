Гость свадьбы Аффлека и Лопес уехал с вечеринки на "скорой"

Гость свадебной вечеринки Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Джорджии покинул торжество в карете «скорой помощи». Об этом сообщает Fox News.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Как рассказал источник издания, машина подъехала к гостевому входу в субботу, 20 августа, около 20.45. В течение нескольких секунд медики подождали, пока в карету занесут мужчину, личность которого неизвестна, после чего «скорая помощь» отъехала от места проведения свадьбы.

Представители Бена Аффлека и Дженнифер Лопес не прокомментировали произошедшее.

Ранее, в пятницу, 19 августа, к особняку Бена Аффлека в Рисборо, штат Джорджия, также вызывали «скорую помощь». Предполагается, что медицинские услуги потребовались матери Бена Аффлека, поскольку она упала и повредила ногу.