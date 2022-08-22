Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) новым фото, на котором она запечатлена с мужем Дэвидом Бекхэмом на яхте. На кадре видно, что на лице бизнесвумен отсутствует косметика, а ее волосы собраны в небрежный пучок.