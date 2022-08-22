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2 часа назад

Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа

Lenta.ruиещё 1

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующий снимок и комментарии фанатов приводит издание Daily Mail.

Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) новым фото, на котором она запечатлена с мужем Дэвидом Бекхэмом на яхте. На кадре видно, что на лице бизнесвумен отсутствует косметика, а ее волосы собраны в небрежный пучок.

Поклонники не оценили внешний вид предпринимательницы, уличив ее в новой пластике губ. Свои предположения они высказали в комментариях под материалом.

«Новые губы?», «Что ты сделала со своими губами?», «Видели уток с более аккуратными клювами», «Все, что я вижу на фото — это ее губы!», «На ее лице слишком много ботокса и филлеров — и это слишком заметно», — писали пользователи сети.

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