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3 часа назад

Винокур заявил, что россияне смогут обойтись без западных виз

Газета.Ru

Народный артист РСФСР Владимир Винокур высказался о возможном запрете на выдачу виз гражданам России для посещения стран Евросоюза. Он заявил порталу Popcornnews.ru, что россияне смогут обойтись без турпоездок на Запад.

Винокур заявил, что россиянам не нужны западные визы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не знаю. Я занимаюсь своим делом, езжу по городам, работаю — только вернулся из поездки. А остальное… Мы без них обходились и обходиться будем», — заявил юморист.

Ранее Латвия закрыла въезд на свою территорию Винокуру, Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну и другим российским знаменитостям. Причиной этого решения министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс назвал их активную поддержку действий властей России в рамках украинского кризиса.

Звёзды,Владимир Винокур,Евгений Петросян,Филипп Киркоров,ЕС,
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