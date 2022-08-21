Винокур заявил, что россиянам не нужны западные визы

Народный артист РСФСР Владимир Винокур высказался о возможном запрете на выдачу виз гражданам России для посещения стран Евросоюза. Он заявил порталу Popcornnews.ru, что россияне смогут обойтись без турпоездок на Запад.
«Я не знаю. Я занимаюсь своим делом, езжу по городам, работаю — только вернулся из поездки. А остальное… Мы без них обходились и обходиться будем», — заявил юморист.
Ранее Латвия закрыла въезд на свою территорию Винокуру, Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну и другим российским знаменитостям. Причиной этого решения министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс назвал их активную поддержку действий властей России в рамках украинского кризиса.