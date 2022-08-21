Вдова Караченцова вспомнила, как желала Меньшовой мужа-инвалида

Актриса Людмила Поргина рассказала о конфликте с Юлией Меньшовой, который произошел в середине 2000-х. После аварии супруг артистки Николай Караченцов долгое время не мог передвигаться самостоятельно, и она начала постепенно выводить его в свет для адаптации. В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ Поргина вспомнила, что Меньшова обвинила ее в пиаре на больном муже.
«Вдруг она стала говорить: «А вы во французском ресторане с Колей были! А на какие деньги вы ходили? А что вы пиаритесь, все ходите с ним?» Это было несколько оскорбительно, я Юлю знаю еще маленькой. Она мне не пожала руку. Я говорю: «Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь будет инвалидом! Она испугалась, вздрогнула. Конечно, это не пиар», — приводит слова Поргиной »Экспресс-газета».
Она отметила, что Караченцов сам просил выводить его в рестораны и на шоу, потому что устал от затворничества и хотел общения.
Артист скончался 26 октября 2018 года от онкологического заболевания, не дожив один день до своего 74-летия.