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1 час назад

Вдова Караченцова вспомнила, как желала Меньшовой мужа-инвалида

Газета.Ruиещё 1

Актриса Людмила Поргина рассказала о конфликте с Юлией Меньшовой, который произошел в середине 2000-х. После аварии супруг артистки Николай Караченцов долгое время не мог передвигаться самостоятельно, и она начала постепенно выводить его в свет для адаптации. В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ Поргина вспомнила, что Меньшова обвинила ее в пиаре на больном муже.

Вдова Караченцова вспомнила, как желала Меньшовой мужа-инвалида
Фото: ТАССТАСС

«Вдруг она стала говорить: «А вы во французском ресторане с Колей были! А на какие деньги вы ходили? А что вы пиаритесь, все ходите с ним?» Это было несколько оскорбительно, я Юлю знаю еще маленькой. Она мне не пожала руку. Я говорю: «Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь будет инвалидом! Она испугалась, вздрогнула. Конечно, это не пиар», — приводит слова Поргиной »Экспресс-газета».

Она отметила, что Караченцов сам просил выводить его в рестораны и на шоу, потому что устал от затворничества и хотел общения.

Артист скончался 26 октября 2018 года от онкологического заболевания, не дожив один день до своего 74-летия.

Звёзды,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Юлия Меньшова,
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