Вдова Караченцова вспомнила, как желала Меньшовой мужа-инвалида

«Вдруг она стала говорить: «А вы во французском ресторане с Колей были! А на какие деньги вы ходили? А что вы пиаритесь, все ходите с ним?» Это было несколько оскорбительно, я Юлю знаю еще маленькой. Она мне не пожала руку. Я говорю: «Хотите, возьмите мой пиар! Пускай ваш Игорь будет инвалидом! Она испугалась, вздрогнула. Конечно, это не пиар», — приводит слова Поргиной »Экспресс-газета».