«Стимул, желание и плетка»: Плетнева о женских способностях

Самой «плохой девочке» России Анне Плетневой исполнилось 45 лет. В честь юбилея «Рамблер» поговорил с артисткой и узнал секреты ее вечной молодости (и сексуальности), а также расспросил ее о планах на будущее, семье и воспитании детей.

Фото: Пресс-служба Анны Плетневой Пресс-служба Анны Плетневой

Вы регулярно входили в рейтинг самых сексуальных женщин, есть какие-то секреты, которые помогают вам поддерживать стройность и молодость?

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Когда речь идет о физической форме, то я руководствуюсь простым правилом — не есть после еды. (Улыбается). Это значит не устраивать мелких «перекусов»! Второе золотое правило: если решила выпить, значит точно не закусывать! Либо то, либо это, а когда вместе — прощай фигура и здравствуй отек! Ну и третье золотое правило: когда чувствую, что не влезаю в джинсы, которые носила в десятом классе, молниеносно включаю режим: «НЕ ЖРАТЬ!». Ну хотя бы после шести!

У меня довольно узкие бедра и все излишества сразу становятся заметны, но я могу транслировать только то, что подходит именно мне. Считаю, что каждый человек способен и обязан слушать свое тело, понимать его, и делать так, как ему подходит. Вообще все должно быть легко. Знаю очень многих людей, которые погружены с головой во всевозможные диеты, системы питания, бесконечно обращаются к диетологам, сдают анализы, и они всю жизнь таким образом в борьбе с весом, а он (вес) борется с ними. Я понимаю, что у всех разная конституция, но нужно постараться прежде всего перестроить голову. Ведь, когда ты чем-то сильно увлечен в жизни, о еде можно и забыть... Так что нужно гореть идеями, двигаться, танцевать, не застывать на месте!

Говорят, что я ведьма и постоянно совершаю какие-то ритуалы, например, пью утреннюю росу. Мне это даже нравится. Поэтому не стану развеивать этот миф! Но, если серьезно, я совсем не идеальна. Да, мне очень повезло с генетикой, плюс я научилась пользоваться своими сильными сторонами и скрывать недостатки.

С момента выхода трека «Плохая девочка» прошло больше 10 лет, изменилось ли за эти годы у вас самоощущение и можете ли сейчас себя так назвать? Можно ли стать сексуальной или это то, с чем рождаются?

Конечно, можно! Честно признаюсь, чем старше я становлюсь, тем филиграннее я пользуюсь этим своим «имиджем» и с его помощью умело манипулирую не только мужчинами, но и женщинами (смеется). Вообще женщины — это такие сверхсущества, которые могут все в этой жизни, если у них есть стимул, желание и плетка…

Сексуальность — это прежде всего энергия, а ее, как известно, можно и нужно раскачивать, как и мышцы в спортзале! Прокачивать себя знаниями в этом направлении, полюбить себя, научиться слушать свое тело, управлять и повелевать... Это целая наука, целый мир, он огромный и очень интересный...

Пресс-служба Анны Плетневой

Как вы относитесь к юным TikTok-звездам, которые начали строить музыкальную карьеру? Считаете, что они «не туда» лезут и что занимают место действительно талантливых артистов? Чье творчество из популярных сейчас музыкантов вам нравится?

Талантливые артисты есть в любом направлении! TikTok — это инструмент, и если талантливый артист умеет им пользоваться, это прекрасно! Хороший пример сейчас — артист Amirchik. Он просто выложил кусок песни в TikTok и за несколько дней стал дико популярным, но не в России, а в Азии! Это же фантастика! Для сравнения, я шла к своему успеху годами, десятилетиями, но в Азии меня так и не узнали (смеется).

Из популярных сейчас музыкантов, на мой взгляд, самые интересные и талантливые — Моргенштерн*, Фараон, Монеточка, Oxxxymiron и Хаски, но это совершенно разные артисты. Фараон — философ сегодняшних дней, Монеточка — панк-девочка, что мне очень близко, Моргенштерн* — человек, который зарабатывает деньги и очень успешно, но вряд ли это музыка. Oxxxymiron и Хаски — это поэты сегодняшних дней, они достаточно жестко высказывают свою позицию, но мне это нравится.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Расскажите о творческих планах: каких бы вы еще высот хотели достичь, в каком направлении планируете двигаться и порадуете ли вы в ближайшее время поклонников новыми хитами?

Сейчас сложное в эмоциональном плане время и я, как настроенный инструмент, очень четко ловлю эти колебания. Чувствую, как нужна людям музыка, ведь именно она меняет пространство, умеет перемещать во времени, спасает в кризисных моментах!

Только что отгремел наш фестиваль LIVE FEST в Сочи! Это было грандиозно, я очень к нему готовилась! Дальше посмотрим, пишу много новых песен, работаю с разными саундпродюсерами, всегда в поиске! Хочу спеть ту самую песню, которая поддержит миллионы людей!

Как вы совмещаете карьеру и семейную жизнь? Считаете ли себя строгой мамой?

Вообще я достаточно строга, но с одной поправкой. Эта строгость не из-за раздражения и желания подавлять, а скорее инвестиция огромной материнской энергии. Сейчас попробую объяснить. Когда есть проблема или конфликт с ребенком, я стараюсь решать его не с позиции «я старше, поэтому слушай меня!», а скорее: «Я помню, как это было со мной и это закончилось очень плохо, я обязана защитить тебя, как твоя мама». Мама — это сверхчеловек, который обладает даром ясновидящего, у которого терпение самого продвинутого учителя уровня «Бог». Но все это можно выразить двумя словами «БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ».

Когда ты по-настоящему любишь своих детей, ты всегда на их стороне, что бы они не сделали! Я люблю свою семью, свой дом, свою работу, дело, которым живу, — не замечаю потраченного времени и сил.

Каждый мой ребенок — это индивидуальность, личность, и нужно отталкиваться прежде всего от этого: чувствовать, стараться понять и не сломать. Кому-то подходит строгость, кого-то вообще нельзя критиковать, это сыграет наоборот! Нужно и правда быть психологом и обладать очень большой выдержкой, терпением.