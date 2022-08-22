Бузову заподозрили в увеличении груди

Фанаты заподозрили российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову в увеличении груди на новом фото в купальнике. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует перед камерой в слитном бикини красного цвета. При этом она дополнила свой пляжный образ соломенной шляпой с широкими полями и длинными черными лентами. «Список дел на сегодня: 1. Не сегодня», — подписала Бузова пост, который набрал более 37 тысяч лайков.

Поклонники разглядели ретушь на кадре, отметив, что поп-исполнительница изменила размер своей груди.

«Фотошоп зашкаливает», «Ой, какой хороший фотошоп!», «Откуда ж появилась грудь? Не понимаю, хоть бы сравнивали с реальностью иногда», «А если в натуральном виде, без фотошопа?», «Про грудь уже спросили?» — возмущались они.