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2 часа назад

Фанаты заподозрили Бузову в увеличении груди на новом фото в купальнике

Lenta.ru

Фанаты заподозрили российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову в увеличении груди на новом фото в купальнике. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бузову заподозрили в увеличении груди
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует перед камерой в слитном бикини красного цвета. При этом она дополнила свой пляжный образ соломенной шляпой с широкими полями и длинными черными лентами. «Список дел на сегодня: 1. Не сегодня», — подписала Бузова пост, который набрал более 37 тысяч лайков.

Поклонники разглядели ретушь на кадре, отметив, что поп-исполнительница изменила размер своей груди.

«Фотошоп зашкаливает», «Ой, какой хороший фотошоп!», «Откуда ж появилась грудь? Не понимаю, хоть бы сравнивали с реальностью иногда», «А если в натуральном виде, без фотошопа?», «Про грудь уже спросили?» — возмущались они.

В то же время другие подписчики восхитились внешним видом звезды. «Твое тело — просто шедевр», «Какая красивая и идеальная фигура», «Красота от природы», «Восхитительная», «Шикарная девушка», — писали пользователи сети.

Звёзды,Ольга Бузова,
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