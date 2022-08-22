"Умело манипулирую не только мужчинами, но и женщинами"

Певица Анна Плетнева дала интервью "Рамблеру".
В беседе с изданием 45-летняя артистка поделилась секретами привлекательности, своим мнением о TikTok-звездах, а также рассказала о творческих планах.
По словам экс-солистки группы "Винтаж", она продолжает работать с разными саундпродюсерами и писать новые песни – за 25 лет карьеры на сцене певица не утратила интереса к музыке. Помимо этого, певица признается, что благодаря своему образу, она "умело манипулирует не только мужчинами, но и женщинами".
Активно занимаясь творчеством, Анне также удается оставаться хорошей матерью троих детей. Плетнева подчеркивает, что к каждому ребенку ищет подход и учитывает то, что все дети – личности. Однако, как отмечает певица, воспитывая их, нередко приходится быть психологом, а еще важно обладать мощным терпением и не бояться быть строгой мамой.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кто помог Савичевой стать певицей.