"Умело манипулирую не только мужчинами, но и женщинами"

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В беседе с изданием 45-летняя артистка поделилась секретами привлекательности, своим мнением о TikTok-звездах, а также рассказала о творческих планах.

По словам экс-солистки группы "Винтаж", она продолжает работать с разными саундпродюсерами и писать новые песни – за 25 лет карьеры на сцене певица не утратила интереса к музыке. Помимо этого, певица признается, что благодаря своему образу, она "умело манипулирует не только мужчинами, но и женщинами".