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2 часа назад

Анна Плетнева: "Умело манипулирую не только мужчинами, но и женщинами"

Мира Маркина

Певица Анна Плетнева дала интервью "Рамблеру".

"Умело манипулирую не только мужчинами, но и женщинами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с изданием 45-летняя артистка поделилась секретами привлекательности, своим мнением о TikTok-звездах, а также рассказала о творческих планах.

По словам экс-солистки группы "Винтаж", она продолжает работать с разными саундпродюсерами и писать новые песни – за 25 лет карьеры на сцене певица не утратила интереса к музыке. Помимо этого, певица признается, что благодаря своему образу, она "умело манипулирует не только мужчинами, но и женщинами".

Активно занимаясь творчеством, Анне также удается оставаться хорошей матерью троих детей. Плетнева подчеркивает, что к каждому ребенку ищет подход и учитывает то, что все дети – личности. Однако, как отмечает певица, воспитывая их, нередко приходится быть психологом, а еще важно обладать мощным терпением и не бояться быть строгой мамой.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кто помог Савичевой стать певицей.

Звёзды,Анна Плетнева,
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