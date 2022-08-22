Звезда «Ранеток» Лена Третьякова родила сына от донора

«Меня сильно беспокоит за две недели жизни Лео — это постоянные смены настроения. Меня обошло это в беременность, плюс я по жизни очень спокойная и уравновешенная, а тут такие качели... То дикое счастье, то ужасная сонливость, то смех, то ехидство», — поделилась Третьякова.