Тодоренко раскрыла отношение мужа к партнерским родам

«Мы дважды рожали вместе. Первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне; два раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы)», — вспомнила Тодоренко.