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1 час назад

Тодоренко раскрыла отношение мужа к партнерским родам

Мослента

Отношение своего мужа к партнерским родам раскрыла телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале.

Тодоренко раскрыла отношение мужа к партнерским родам
Фото: МослентаМослента

«Мы дважды рожали вместе. Первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне; два раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы)», — вспомнила Тодоренко.

При этом ее супруг, певец Влад Топалов, категорически отказался присутствовать на родах до появления на свет первенца в 2018 году.

По мнению телеведущей, роды в присутствии мужа укрепили их семейные отношения и дали ей ощущение безопасности. «Я из тех женщин, которые считают, что, если вместе планировали детей, давай вместе пройдем этот путь от начала до конца», — написала Тодоренко.

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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