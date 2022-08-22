Тодоренко раскрыла отношение мужа к партнерским родам

Отношение своего мужа к партнерским родам раскрыла телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале.
«Мы дважды рожали вместе. Первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне; два раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы)», — вспомнила Тодоренко.
При этом ее супруг, певец Влад Топалов, категорически отказался присутствовать на родах до появления на свет первенца в 2018 году.
По мнению телеведущей, роды в присутствии мужа укрепили их семейные отношения и дали ей ощущение безопасности. «Я из тех женщин, которые считают, что, если вместе планировали детей, давай вместе пройдем этот путь от начала до конца», — написала Тодоренко.